Die Bugwelle des Sommerhochwassers rollt an. Der Pegel Maxau wird nach der aktuellen Vorhersage der Hochwassermeldezentrale 7,80 Meter erreichen. Die Schifffahrt wird bei 7,50 Meter eingestellt, wenn die Meldemarke II im Laufe des Freitags erreicht ist. Da der Rhein das Vorland wahrscheinlich nur leicht überschwemmen wird, kann der Biergarten von Patrick Barth mit leichten baulichen Veränderungen stehen bleiben. Der Besitzer sagte, dass die Verkaufsstände mit der Hydraulik hochgefahren und an das Hochwasser angepasst werden. Weitere Teile werden hochgestellt und gesichert. Im Laufe des Samstags soll der Wasserstand schon wieder sinken. Deshalb hofft Barth, am Sonntag wieder öffnen zu können, spätestens aber am Montag. Möglicherweise wird laut Vorhersage am Mittwoch erneut die Marke von 7,50 Metern erreicht werden.

Die Feuerwehren sind vorgewarnt, wie Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Mike Schönlaub am Donnerstag sagte: Wehren einzelner Kommunen haben damit begonnen „erste Deichkontrollen durchzuführen“. Bürger werden gebeten sich achtsam zu verhalten, aufgrund der starken Strömung das Wasser zu meiden und beispielsweise auch keine Hunde ins Wasser zu lassen. Landrat Fritz Brechtel, der ab einem Wasserstand von 8,80 Meter als oberster Katastrophenschützer zuständig ist, bittet darum, die Deiche weitestgehend zu meiden.