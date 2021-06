Die teils sehr kräftigen Niederschläge der vergangenen Tage haben zu einem Ansteigen der Wasserstände an den Pegeln des Oberrheins geführt. Am Pegel Maxau wird in der Nacht zum Donnerstag voraussichtlich die Meldehöhe von 7 Meter überschritten. Laut aktueller Vorhersage wird der Höchststand im Bereich von 7,10 Meter im Laufe des Donnerstagvormittags erreicht. Zum Abend hin sinken die Wasserstände voraussichtlich wieder bis unter die Meldehöhe. In den Folgetagen wird mit weiter fallenden Wasserständen gerechnet. Nachdem die Fähre Neuburg bereits seit Dienstag den Betrieb eingestellt hat, pausiert nun auch die Fähre zwischen Leimersheim und Leopoldshafen, voraussichtlich bis in die Nacht auf Samstag.