Am Donnerstag rettete die Besatzung des Amphibienfahrzeugs des Kreises Germersheim über 30 Menschen – einige aus brennenden Häusern. Am Samstag und Sonntag war dagegen Warten angesagt – obwohl es Einsatzmöglichkeiten gebe, so die Einschätzung von Uwe Keller vom THW Germersheim.

„Ich stehe in einer Box für Boxenstopps auf dem Nürburgring“, so Keller am Sonntagmittag. Auf dem Ring seine Zeltstadt aufgebaut, rund 1400 Einsatzkräfte würden