„Die Leute waren vier Tage von der Außenwelt abgeschnitten. Wir waren die ersten, die dort waren. Das ist schon sehr heftig.“ – Uwe Keller vom THW Germersheim ist seit Donnerstag mit dem Amphibienfahrzeug des Kreises Germersheim in der Katastrophenregion im westlichen Rheinland-Pfalz unterwegs. Am Sonntagmittag sollten sie in einen kleinen Ortsteil an der Ahr vorstoßen, zu dem noch keine Helfer gelangen konnten. Als weltweit eingesetzter Erdbebenretter verfügt Keller über viel Erfahrung mit Katastrophensituationen.

„Wir haben Trinkwasser, Lebensmittel, Hygieneartikel und Medikamente geladen“, erzählt Keller. Das Amphibienfahrzeug wurde losgeschickt, weil der kleinere Teil von Rech