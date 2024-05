Einige Pumpen sind abgeschaltet, weil ein Überlaufen des Schauffele-Sees befürchtet wird. Anfangs wurde die Evakuierung von 1500 Menschen geplant. Noch rund 180 Helfer vor Ort.

„Der Pegel ist aktuell stabil, beim Rückhaltebecken ist ein kleiner Rückgang zu verzeichnen ebenso wie beim Wiebelsbach. Dieser von Hagenbach kommende und beim Wohnheim der Lebenshilfe in den Heilbach mündende Bach bringt vom Vorland auch extrem viel Wasser mit. Deshalb haben wir unter der Autobahnbrücke eine weitere Pumpe angebracht“, erläutert Wehrleiter Jürgen Stephany der RHEINPFALZ am Sonntagabend.

Hier kommt das Wasser her: Wie hier südlich von Minfeld steht der Bienwald voll Wasser, das sich staut, bis es abfließen kann – vieles davon über den Heilbach in Richtung Wörth. Foto: Fritz Hock

Altrhein entlasten

Am Montagmorgen berichtet Stephany, dass das Pumpwerk in Altwörth in der Nähe vom Daimler-Werk auch aufgrund der Wassermassen voll ist. „Da wird für den Dienstag als Reserve geprüft, ob noch eine weitere Pumpe gesetzt wird um den Altrhein zu entlasten.“ Am Wohnheim der Lebenshilfe seien derzeit die Pumpen abgeschaltet, da sonst ein Überlaufen des Schauffele-Sees befürchtet wird.

Feuerwehrkräfte bereiten den Einsatz einer Pumpe vor. Foto: Schönlaub/Kreisverwaltung/Frei

Zum Hintergrund: Das im Bienwald gelegene Rückhaltebecken des Heilbaches wird aus Oberflächenwasser des Bienwaldes natürlich gefüllt. Die Wassermengen kann der Heilbach nicht aufnehmen, daher wird die Durchflussmenge am Ausfluss des Rückhaltebeckens verlangsamt. Zusätzlich werden vor Wörth rund 50.000 Liter pro Minute aus dem Heilbach über den Schauffele-See in den Altrhein gepumpt. Diese Maßnahmen verhindern einen zu hohen Pegel des Heilbaches und halten das enorm viele Wasser vor der Stadt Wörth zurück.

Übervoll: Der Heilbac h Samstagmorgen an der K16 zwischen Minfeld und Büchelberg. Foto: Fritz Hock

Einsatz derzeit bis Freitag geplant

Die Planung sieht momentan so aus, dass die ganzen Trupps bis Freitag im Einsatz bleiben, so Stephany. Man müsse die für Dienstag erwartete neue Regenfront abwarten. Aktuell sind 181 Personen im Einsatz, deren Leistung Stephany als großartig bezeichnet. „Hier herrscht eine tolle Zusammenarbeit mit allen im Einsatz befindlichen Organisationen, sodass wir rechtzeitig Schlimmeres vermeiden konnten und am Schluss hoffentlich alle trockenen Fußes wieder in Wörth laufen können.“ Davon konnte sich am Sonntag auch die Präsidentin des THWs, Sabine Lackner, vor Ort überzeugen, die sich sehr zufrieden zeigte.

Blick in die Einsatzzentrale. Foto: Schönlaub/Kreisverwaltung/Frei

Auf jeden Fall bleibt der Netto-Markt am Dienstag noch geschlossen, Aldi hat geöffnet mit eingeschränkter Parkplatznutzung, die Südpfalz-Werkstatt der Lebenshilfe nimmt ihren Betrieb auch auf. Die Bewohner des Wohnheims der Lebenshilfe sind noch in ihren neuen Unterkünften untergebracht.

Mit Schläuchen wird das Wasser in den Schauffele-See geleitet; hier an der Rückwand des Aldi-Gebäudes vorbei. Foto: Joachim Paul

Evakuierung von 1500 Menschen geplant

Zu Beginn der Regenfälle plante die Einsatzleitung der Stadt Wörth gemeinsam mit der Zugführung der Schnelleinsatzgruppe des DRK Kreisverbandes und einem Organisatorischen Leiter des Landkreises Germersheim, die Evakuierung von rund 1500 Bewohnern entlang des Heilbaches, so eine Mitteilung der Kreisverwaltung Germersheim: „Aufgrund der Lage seit Anbeginn der Regenfälle war es nicht unwahrscheinlich, dass die Anwohner des Heilbaches ihre Häuser hätten verlassen müssen.“ Doch dank des Einsatzes und des großen Engagements von zeitweise rund 300 Helfern konnte verhindert werden, dass der Heilbach im Bereich Alt-Wörth tatsächlich zu einer derart großen Gefahr werden konnte.