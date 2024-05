Die Hochwassersituation rund um Heilbach, Lauter und Wiebelsbach sorgten über die Pfingsttage für Einschränkungen im Schienenverkehr rund um Wörth. Mittlerweile fahren fast alle Züge und Bahnen wieder. Kleine Einschränkungen gibt es weiterhin. An der Stadtbahnhaltestelle „Alte Bahnmeisterei“ halten keine Bahnen, da die Unterführung unter Wasser steht. Die S5 fährt zwischen Bahnhof und Bienwaldhalle ohne Halt durch. Die Regional-Züge RE6 und RB51, die am Montag zwischen Wörth und Karlsruhe entfielen, haben am Dienstag wieder den Betrieb aufgenommen. Nicht angefahren werden die Haltestellen Mühlburg und Knielingen, jedoch aufgrund von Bauarbeiten. Die S-Bahn S3 und die Stadtbahn S51 Richtung Germersheim war nicht betroffen. Wieder im Einsatz ist laut Deutscher Bahn auch die Linie RB52 zwischen Wörth und Lauterbourg.