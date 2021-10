Nachdem im vergangenen Jahr die Karrieremesse der Hochschule Karlsruhe (HKA) nur online durchgeführt wurde, findet die CareerContacts wieder auf dem Campus statt und wird sogar zur CareerContactsWeek ausgeweitet.

In der Woche von Montag, 25., bis Freitag, 29. Oktober präsentieren sich insgesamt 80 Unternehmen im Foyer des Gebäudes B. Dabei wechseln täglich die Unternehmen, so dass die Studierenden die Auswahl von 20 Unternehmen am Tag haben, Mit dabei sind auch vier Premiumpartner der HKA: SEW- EURODRIVE, Siemens, CAS Software AG und big. bechtold-gruppe.

Ziel der CareerContactsWeek ist es, Studierenden und Unternehmen eine Plattform zu bieten, um sich gegenseitig kennenzulernen und für Praktika, Abschlussarbeiten, Werkstudierendentätigkeiten oder einen festen Job zueinander zu finden. Das Messeevent der Hochschule Karlsruhe steht natürlich auch Studierenden des KIT und anderer Karlsruher Hochschulen sowie der Hochschulen in der Region offen.

Die ersten vier Tage sind klassische Messetage, mit Ständen vor Ort und einem virtuellen Rahmenprogramm. Am Freitag geht es dann in einem Workshop unter dem Motto „Karriere geht auch anders“ um Alternativen zum Berufseinstieg nach dem Studienabschluss. Studierende können sich hier zu den Themen Selbstständigkeit und Promotion informieren.

Im Rahmenprogramm der Messe können Besucher Vorträge anhören und Fragen stellen oder sich Bewerbungsfotos machen lassen. Zur Stärkung nach dem Messebesuch gibt es auch wieder kulinarische Angebote. Für die Veranstaltung auf dem Campus gilt die 3G-Regel, das heißt, die Besucher müssen vollständig geimpft, genesen oder getestet sein.

Bei einem Messe-Warm-up mit Workshops, Vorträgen und Bewerbungs-Checks konnten sich die Studierenden im Vorfeld auf die Messe vorbereiten.

Programm

http://www.h-ka.de/careercontacts