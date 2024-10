Dicke Rauchwolken zogen am frühen Mittwochabend über Germersheim: Gegen 17 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Hochhaus im Römerweg gerufen. Dort war im 7. Stock ein Feuer ausgebrochen. Polizei und Feuerwehr evakuierten umgehend das Gebäude. An dieser Adresse sind 140 Menschen gemeldet, wie viele Bewohner sich zum Zeitpunkt des Brandes im Haus befanden, ist derzeit nicht bekannt.

Der Brand konnte den Angaben der Feuerwehr zufolge gegen 17.30 Uhr gelöscht werden. Derzeit kontrollieren Wehrleute mit Atemschutzausrüstung die angrenzenden Balkone und Wohnungen. Es gebe keinen Verletzten, „aber viele Menschen, die betreut werden müssen“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Germersheim und der Verbandsgemeinde Lingenfeld sind mit 50 Wehrleuten und 12 Fahrzeugen vor Ort. Dazu kommt ein Großaufgebot an Kräften vom Deutschen Roten Kreuz, auch Polizei sowie Leitender und Organisatorischer Notarzt vom Katastrophenschutz des Kreises sind am Hochhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.