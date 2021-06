Seit Kurzem ist das Riesenrad White Star am Kübelmarkt/Otto-Oppenheimer Platz in Bruchsal wieder in Betrieb. Das schneeweise Riesenrad, das schon im vergangenen „Bruchsaler Herbst“ seine Runden drehte, bietet mit 26 Gondeln auf 35 Metern Höhe den Besuchern eine atemberaubende Aussicht. Zudem sorgt es mit seinen 30.000 LED-Leuchten in den Abendstunden für einen einzigartigen Flair in der Innenstadt von Bruchsal. Sonderfahrten und Events in den kommenden Wochen rund um das Riesenrad sind in Planung und werden kurzfristig veröffentlicht. Das Riesenrad fährt bis zum 30. Juli täglich von 11.30 bis 22 Uhr. Der Preis für eine Riesenradfahrt beträgt fünf Euro, ermäßigter Preis drei Euro.