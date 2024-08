Wer sich hinters Steuer setzt, sollte nüchtern sein. Alles andere ist unverantwortlich und brandgefährlich. Aber gerade im Moment fallen wieder besonders viele Autofahrer mit hohen Promillewerten auf. Woran liegt’s?

Klar, Hitze macht Durst und der will gelöscht werden. Wie weit Weinschorle und Weizenbier als Durstlöscher taugen, muss jeder mit sich selbst ausmachen. Die Meinung der Mediziner dazu ist ja bekannt: Sie reicht von „Am besten gar nicht“ bis: „Aber bitte nicht übertreiben.“ Selbst Weinköniginnen neigen letzterem zu und bewerben den Wein als Genussmittel.

Eindeutig übertrieben haben es einige Zeitgenossen am vergangenen Wochenende im Kreis Germersheim. Wer nachts mit 1,3 Promille über den Standstreifen der B9 radelt, kann froh sein, dass er von der Polizei sprichwörtlich aus dem Verkehr gezogen wurde.

Gleich zwei Autofahrer wurden erst von einer Mauer gestoppt: einmal mit 2,4 Promille, einmal mit 3,5 Promille. Im letzteren Fall pflügte das Auto zuvor noch durch einen Zaun und den Vorgarten. Klar, wer so betrunken noch hinters Lenkrad klettern kann, hat dafür lange trainiert.

Aber auch dem, der weit davon entfernt ist, suchtkrank zu sein, steigt an heißen Sommertagen der Alkohol schneller zu Kopf als gewöhnlich. Und da droht in den nächsten Wochen Gefahr: Die Kerwewelle – nicht ohne Grund traditionell am Ende des Sommers gelegen – trifft wahrscheinlich auf eine etwas späte Hitzewelle. Wer jetzt „Klimawandel“ ruft, ist der Lösung auf der Spur. Denn gegen den Klimawandel hilft weniger Autofahren. Und wer getrunken hat, fährt am besten gar nicht: so schützt man dank Weinschorle und Weizenbier sich, seine Mitmenschen und das Klima!

Ein sonniges, aber maßvolles Wochenende!