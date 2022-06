Aufgrund der Hitzewelle am Wochenende sind die vorgesehenen Jugendturniere und das AH-Turnier am Samstag und am Sonntag abgesagt. „Die Gesundheit geht vor“, teilt der Fußballclub mit. Der „Wörther Abend“ am Montag findet wie geplant statt. Er beginnt um 17.30 Uhr mit dem traditionellen Elfmeterschießen der Vereine und Firmen. Um 19.30 Uhr heißt es „El Classico“ Alt-Wörth gegen Neu-Wörth. Ab 20 Uhr unterhält die AH-Band, während langjährige Mitglieder geehrt werden.