Das „Historische Depot 1913“ startet in diesem Jahr verspätet in die Saison. Aus baulichen Gründen ist die 1913 an der Tullastraße errichtete Wagenhalle derzeit nicht zugänglich. Der erste Öffnungstag, der für den kommenden Sonntag, 10. April, geplant war, muss deshalb entfallen. Der Verein Treffpunkt Schienennahverkehr Karlsruhe (TSNV) arbeitet momentan an einem Ersatzkonzept, wann und in welcher Form die museal erhaltenen Straßenbahnfahrzeuge aus den Jahren 1899 bis 1983 sowie die weiteren in der denkmalgeschützten Wagenhalle untergebrachten Exponate – darunter auch ein mechanischer Fahrkartenautomat zum Kurbeln von Ende der 1960ern-Jahre – gezeigt werden können. Sobald das Alternativkonzept steht, wird der TSNV dies auf seiner Internetseite www.tsnv.de bekanntgeben.