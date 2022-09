Mit einer Fahrzeugausstellung vor dem „Historischen Depot 1913“ beteiligt sich der Verein Treffpunkt Schienennahverkehr Karlsruhe (TSNV) am Tag des offenen Denkmals. Die Museumsstraßenbahnen sind am 11. September von 10 bis 18 Uhr auf der Ostseite der denkmalgeschützten Wagenhalle aufgestellt. Das historische Gebäude an der Tullastraße ist aus baulichen Gründen derzeit nicht zugänglich. An einem Verkaufsstand vor der Wagenhalle können Souvenirs erworben werden. Nach Bedarf finden Rundfahrten mit historischen Straßenbahnen statt. Die nächste Gelegenheit, die vor der historischen Kulisse ausgestellten Museumsstraßenbahnen zu bewundern, haben Besuchende bereits wenige Tage später am 16. und 17. September anlässlich des bundesweiten „Tag der Schiene“ von 10 bis 18 Uhr.