Besucher haben am Sonntag erneut die Möglichkeit, das „Historische Depot 1913“ in der Oststadt zu erkunden. Die im Jahr 1913 errichtete Wagenhalle II ist von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Präsentiert werden vom Verein Treffpunkt Schienennahverkehr Karlsruhe (TSNV) neben Straßenbahnfahrzeugen aus den Jahren 1899 bis 1983 auch der Museumsbus vom Typ O 305 aus dem Jahr 1983 und die 1910/11 gefertigte Ellok 2 der ehemals meterspurigen Albtalbahn. Exponate wie beispielsweise eine alte Uniform und ein Fahrkartenautomat aus den 1960er-Jahren runden die Ausstellung ab. Die Wagenhalle kann von den Besuchern selbstständig erkundet werden. Der Eintritt ist frei. Wegen Bauarbeiten ist das Gebäude derzeit nur über die Gerwigstraße auf Höhe der Hausnummer 62 zugänglich. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.tsnv.de. Als weitere Öffnungstage sind in diesem Jahr bis Oktober – vorbehaltlich pandemiebedingter Einschränkungen – der jeweils zweite Sonntag im Monat (13. September und 11. Oktober) vorgesehen.