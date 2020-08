Gleich 16 Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot ahndeten Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Einsatz Logistik und Technik am Donnerstag in gut zwei Stunden zwischen 13.20 und 15.30 Uhr Am Hirschgraben in Lingenfeld. Auch in der Poststraße in Lustadt kontrollierten die Beamten das Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Hierbei konnte lediglich ein Verstoß festgestellt werden. Zudem war ein Autofahrer wegen der Benutzung seines Mobiltelefons beanstandet worden. Die Kontrollstelle in der Poststraße war zwischen 15.45 und 17.15 Uhr eingerichtet.