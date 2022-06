Passanten fanden am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr eine verletzte Dame neben ihrem Fahrrad an der Kreuzung Sudetenstraße/Egon-Eiermann-Allee in Karlsruhe und verständigten die Rettungskräfte. Die 70-Jährige hatte laut Polizeibericht eine stark blutende Kopfplatzwunde erlitten und konnte zur Herkunft der Verletzung keine Angaben machen. Ihr Fahrrad wurde in unmittelbarer Nähe an einem Metallgitter angeschlossen gefunden. Inwiefern das Fahrrad mit einem möglichen Unfallgeschehen in Zusammenhang zu bringen ist, bedarf weiterer Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Radfahrerin beobachtet haben, sich zu melden unter der Telefonnummer 0721 944840.