Am Montag gegen 6.30 Uhr wurde ein 28-jähriger Mann beim Treppenabgangs zur Unterführung des Bahnhofs in Karlsruhe-Durlach Opfer eines versuchten Raubes. Der Mann stieg laut Polizeibericht aus einer aus Bruchsal kommenden Straßenbahn aus und verließ die Fußgängerunterführung des Bahnhofes am nördlichen Ende. Auf der Alten Karlsruher Straße bemerkte er plötzlich, dass von hinten an seinem Rucksack gerissen wurde. Der 28-Jährige hielt seinen Rucksack fest, drehte sich nach hinten um und erhielt in diesem Moment einen Schlag in die Rippen. Den Rucksack konnte er weiterhin festhalten. Der unbekannte Täter ergriff schließlich die Flucht. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Etwa 25 bis 30 Jahre alter Mann, ungefähr 1,85 Meter groß, dunkle Haare mit vermutlich blonden Strähnen, Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, einer grauen Basecap mit umgedrehtem Schild und er trug eine blaue medizinische Maske. Hinweise an den Kriminaldauerdienst, Telefon 0721 666-5555.