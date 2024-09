Ein gehbehinderter Mensch berichtet, dass er mit seinem Elektromobil am Eingang des Hinterstädtelfests abgewiesen worden sei. Schockiert über diesen Vorfall ist nicht nur der Mann selbst, sondern auch die Festleitung. Die forscht nach und klärt den Fall auf.

Wilhelm Becker (Name von der Redaktion geändert) wollte am frühen Sonntagnachmittag auf das Jockgrimer Hinterstädtelfest. Am Zugang zur Festmeile seien er und ein anderer eingeschränkter