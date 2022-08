„Nun ist es doch passiert! Ein Kind wurde angefahren und verletzt“, schreibt Helmut Böhm von der Interessengemeinschaft (IG) Hinterstädtel in einer Stellungnahme zum Artikel „Nach Unfall mit Kind wächst die Wut“, erschienen am 28. Juli. Die IG und andere Bürger hätten jahrelang auf die Gefahr hingewiesen.

„Wer Gefahr erkennt und nicht reagiert, handelt fahrlässig, alle zuständigen Stellen, wurden mehrfach auf die Gefahren hingewiesen“, heißt es. „Die Ortsbürgermeisterin fühlte sich nicht zuständig, obwohl sie für die Belange der Bürger zuständig ist.“ Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) sehe den Verbandsbürgermeister in der Pflicht und dieser könne es an die Ortsbürgermeisterin weiterreichen. Am vorvergangenen Wochenende war in der Ludwigstraße ein Kind in ein Auto gelaufen. Der Vater hatte bereits zuvor die Verkehrssituation kritisiert.

Es gebe zwei Probleme mit der Ludwigstraße: Zum Einen werde zu oft „mit hoher Geschwindigkeit durchgebrettert“. Zum anderen gebe es keinen durchgängigen Gehweg. An der schmalsten Stelle sei dieser gerade 30 Zentimer breit. „Herr Verbandsbürgermeister Wünstel meint, dass die Gehwege nicht verbreitert werden können, weil sonst die vorgeschriebene Breite der Straße nicht eingehalten werden könne und auch die Abstufung von der Landesstraße zur Ortsstraße sei keine gute Idee, denn dann würde die Baulast auf die Gemeinde fallen. Beides richtig und dennoch änderbar.“

Die Ludwigstraße sei bereits an zwei Stellen verengt, beispielsweise am Lina-Sommer-Platz und bei der Abfahrt zum Baggersee. IG-Sprecher Böhm meint: Viel zu schmale Gehwege könnten auch an anderen Stellen verbreitert werden, dann sei die Fahrbahn „keine schnurgerade Rennstrecke mehr“. Wenn die Ludwigstraße zur Ortsstraße umgewidmet werden würde, müsste das Land eine erhebliche Ablösesumme bezahlen. „Berechnet sich aus Neubaukosten und laufendem Unterhalt.“ Die Umwidmung hätte demnach geschehen müssen, als die Umgehungsstraße fertiggestellt wurde.

Böhm fordert die Geschwindigkeit zu überwachen und einen Blitzer aufzubauen. Eine Anzeige, die die Autofahrer auf ihr Tempo hinwiese, bringe nichts. „Oder die sympathischste Lösung, wie ich bereits vorgeschlagen habe: eine Ampel, welche die Geschwindigkeit misst“. Fahre jemand zu schnell, sollte die Ampel auf Rot schalten „und der Raser hat Zeit zum Nachdenken.“ Es sei Gefahr im Verzug und die Verantwortlichen sollten jetzt handeln.