Nun soll der Ausbau der Hinteren Straße in Bellheim beginnen. Dazu wird sie zwischen den Einmündungen Kleine Kirch- und Mittelmühlstraße voll gesperrt. Die Mittelmühlstraße hingegen bleibt nach Mitteilung der Verwaltung aus Richtung Osten weiterhin befahrbar. Der Gemeinderat hatte im vergangenen Frühjahr beschlossen, die Kleine Kirch- und die Hintere Straße zu sanieren beziehungsweise auszubauen, was in fünf Bauabschnitten erfolgen soll. Mit dem Ausbau der Kleinen Kirchstraße wurde im Herbst vergangenen Jahres begonnen. Weil die für Dezember geplanten Asphaltierungsarbeiten witterungsbedingt nicht stattfinden konnten, sollen sie möglichst bald nachgeholt werden. Um einen weiteren Zeitverzug zu vermeiden, soll nun der nächste Bauabschnitt in der Hinteren Straße folgen, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde.