Landkreis fordert mehr Geld vom Land für coronabedingte außergewöhnliche Kosten wie das Notkrankenhaus in Wörth. Kritik an stetig steigender Stellenzahl in der Kreisverwaltung kontert der Landrat mit stetig steigender Zahl an Aufgaben.

Es sollte um Geld gehen in der Kreisausschusssitzung am Montag in Kandel. Bevor aber der Haushaltsentwurf 2021 vorgestellt wurde, kam Corona. Was auch mit Geld zu tun hat. Der Kreis, so Landrat Fritz Brechtel (CDU) will von der Corona-Unterstützung, die er vom Land bekommt, Geld an die Städte und Gemeinden weitergeben – und braucht dafür die Genehmigung vom Land. Von den 25 Euro, die das Land pro Kreiseinwohner überwiesen hat, sollen 2 Euro an die Gemeinden weitergereicht werden. „Die hatten schließlich auch Aufwendungen“, so Brechtel.

Unterm Strich steigt damit das Defizit im Kreishaushalt 2020 um rund 260.000 Euro auf fast 10 Millionen Euro an. Wegen dieses defizitären Haushaltes ist die Genehmigung des Landes für die Weitergabe von Teilen der Corona-Hilfe notwendig. Insgesamt hatte das Land dem Kreis laut Kämmerer Martin Schnerch zur Unterstützung in der Pandemie 3,228 Millionen Euro überwiesen.

Notkrankenhaus länger als geplant offen

Das reiche nicht, weil der Landkreis Germersheim durch seine Grenzlage und das vorgehaltene Notkrankenhaus in einer besonderen Situation sei, sagte Landrat Brechtel. Er forderte vom Kreisausschuss Unterstützung für einen Brief an das Land mit der Bitte um weiteres Geld. Nach kurzer Polit-Debatte „schwarzer Landkreis gegen rot-gelb-grüne Landesregierung“ gab es Unterstützung für den Brief gegen die Stimmen der SPD und bei Enthaltung der FDP.

Vor allem die laufenden Kosten für das Krankenhaus in Wörth drücken den Haushalt, sagte Brechtel. Unterhalt und Miete kosten jeden Monat rund 70.000 Euro. Davon zahlen der Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau zusammen 22.000 Euro, der Rest hängt am Kreis Germersheim. Eigentlich, so der Landrat weiter, habe man das Krankenhaus zum Jahresende abbauen wollen. Aber die rapide steigenden Infektionszahlen hätten das jetzt geändert.

Wer pflegt Patienten im Notkrankenhaus?

Das Krankenhaus sei keine zusätzliche Intensivstation, betonte Brechtel auf Nachfrage. Es sei dafür gedacht, die richtigen Krankenhäuser von Patienten mit leichteren Symptomen zu entlasten. Ob die Pflegekräfte in der Region für den Betrieb des Notkrankenhauses überhaupt reichen, stellte Ursula Radwan (Grüne) infrage. Das, so Brechtel, sei Sache des sogenannten Medizinischen Koordinators. Das sei im Falle des Wörther Notkrankenhauses das Städtische Klinikum Ludwigshafen, beziehungsweise dessen Medizinischer Direktor.

Personalaufbau der Verwaltung stößt auf Kritik

Den Bogen zur Vorstellung des Kreishaushaltes 2021 kann man dann mit der kurzen Debatte um 21,5 zusätzlich geplante Stellen im Bereich des Gesundheitsamtes spannen. Der Wörther Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD) schlug vor, statt 21,5 Stellen neu zu schaffen, Personal der Gemeinden einzusetzen, das wegen Corona zurzeit nicht gebraucht werde, zum Beispiel Mitarbeiter der Bäder oder der geschlossenen Volkshochschulen. Nitsche: „Der Personalstand wächst seit Jahren.“ Ohne diese Steigerungen „hätten wir ein Plus im Haushalt“. Die Kreisverwaltung rechnet 2021 mit 485,89 Stellen gegenüber jetzt 428,84 Stellen mit 565 Beschäftigten. Kalkulierte Personalkosten 2021: 32,86 Millionen Euro. Brechtel verteidigte die Personalsteigerung mit zusätzlichen Aufgaben, die den Kreisen vom Land zugewiesen würden, und zusätzlich steigenden Fallzahlen vor allem in den Bereichen Jugend- und Sozialhilfe.

Nitsche fordert Senkung der Kreisumlage

Debatten über die Höhe der Kreisumlage (das Geld, dass die Gemeinden an den Kreis abgeben müssen) sind angesichts der ersten Äußerungen beim Kreisausschuss in der entscheidenden Kreistagssitzung am 7. Dezember zu erwarten. In einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der RHEINPFALZ erneuert der Wörther Bürgermeister Dennis Nitsche seine Forderung, angesichts der enormen Zahlungen der Stadt Wörth an den Kreis Germersheim, der Kreis möge sich an den Sanierungskosten des Hallenbads Wörth paritätisch beteiligen. Darüber hinaus kritisiert Nitsche die hohe Belastung der Kommunen durch die Kreisumlage: „Der Kreis Germersheim wird im Jahr 2021 den Haushaltsausgleich schaffen – maßgeblich dank der 27 Millionen Euro aus Wörth und der 12 Millionen aus Germersheim. Ich erwarte daher, dass die Kreisumlage um ein Prozent gesenkt wird, damit alle kreisangehörigen Kommunen auch noch atmen können.“ Der Landkreis müsse damit aufhören, die Kommunen auszunehmen. Selbst wesentlich strukturschwächere Landkreise in Rheinland-Pfalz verlangten ihren Kommunen nicht so horrende Umlagen ab.

Wörth bleibt auf Schuldenkurs

Nach derzeitigem Stand werde die Stadt Wörth 25,7 Millionen Euro aus Bundes- und Landesmitteln als Ersatz für 2020 ausgefallene Gewerbesteuer erhalten. Damit sei Wörth in der Lage, die aktuellen Schulden (Stand Oktober 2019) von rund 19 Millionen Euro zu tilgen und einen ausgeglichenen Haushaltsabschluss 2020 vorzulegen.

Das sei aber nur ein kurzfristiger Effekt, „keinesfalls ist Entwarnung angezeigt“, sagt Nitsche. Schon gar nicht gebe es größere Handlungsspielräume: „Die Zuwendung von 25,7 Millionen Euro im Jahr 2020 wird dazu führen, dass wir in der daraus folgenden Berechnung der Gewerbesteuer 2021 stolze 27 Millionen Euro Kreisumlage an den Landkreis Germersheim werden abführen müssen. Und das, obwohl wir 2021 von einem sehr niedrigen Niveau an Gewerbesteuereinnahmen ausgehen müssen“, erläutert Nitsche. Es sei damit zu rechnen, dass dadurch der Schuldenstand Ende 2021 bei mindestens 15 Millionen Euro liegen werde. Die finanzielle Achterbahnfahrt der Stadt Wörth gehe damit weiter.