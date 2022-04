350 mit Hilfsgütern gefüllte Kartons sind auf dem Weg von Germersheim in Richtung Ukraine. Gesammelt wurden die Hilfsgüter bei der einwöchigen Spendenaktion „GGG for Ukraine“ im Goethe-Gymnasium. Schüler und Schülerinnen des Bilingualen Kurses der Jahrgangsstufe 12 haben zusammen mit der Schülervertretung die Sammlung von Sach- und Geldspenden organisiert. Die Hilfsgüter konnten am Goethe-Gymnasium abgegeben werden und wurden dann dort von Schülern sortiert und verpackt. Gesammelt wurden vor allem Grundnahrungsmittel, Babynahrung, Hygieneprodukte,sowie Decken, Matten und Schlafsäcke. „Spenden gelangen über Kontakt des Vaters eines Schülers mit ukrainischen Wurzeln direkt dorthin, wo sie benötigt werden“, informiert Mittelstufenleiter Sebastian Beckmann. Mit den 350 Kartons konnte der Lkw fast zur Hälfte gefüllt werden. Vor Antritt der Fahrt wurde er noch mit anderen Spenden gefüllt. Der 40-Tonner der Spedition Spies ist nun auf dem Weg nach Kovel, von dort aus werden die Spenden mit dem Zug nach Kiew geschickt, wo sie von Freiwilligen sortiert und an verschiedene Orte versendet werden.