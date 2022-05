6020 Beratungs- oder Informationsgespräche in rund zehn Jahren. Das ist die Bilanz des Stützpunktes der Verbraucherschutzzentrale (VZ) Rheinland-Pfalz in Germersheim. Beratungen in bestimmten Bereichen nehmen derzeit stark zu.

Es geht um die Kosten für abgesagte Konzerte oder Theaterveranstaltungen, Reisestornierungen, um Verträge bei Fitnessstudios, Fake-Shops im Internet oder Problemen beim Wechsel des Internet- und Mobilfunkanbieters sowie Inkasso-Forderungen in den verschiedensten Bereichen – das sind die Top-Themen und Dauerbrenner in den vergangenen Jahren zugleich wie Nicole Schrank, Beraterin am Stützpunkt in der Kreisverwaltung Germersheim sagt. Seit Juni 2020 ist sie einmal in der Woche dort am Schreibtisch. Ihre restliche Arbeitszeit verbringt die Verbraucherschützerin am Standort Ludwigshafen.

Beispiele aus den vergangenen zehn Jahren hat Nicole Schrank genannt, auch wenn vielleicht der eine oder andere Vorgang von einer ihrer drei Vorgängerinnen bearbeitet: Eine ältere Bewohnerin des Landkreises hat für ihren Mann einen Treppenlift bestellt, den Vertrag anschließend widerrufen, weil ihr Gatte verstorben ist. Der Hersteller des Lifts verlangte aber eine Aufwandsentschädigung von 8500 Euro. Die Verbraucherzentrale hat den Hersteller unter Verweis auf ein aktuelles Urteil angeschrieben und letztlich die Forderung abgewendet, wie Schrank erzählt.

Sparkasse kündigt Verträge

Ein ganz aktuelles Beispiel nannte die Beraterin auch: Viele Kunden der Sparkasse Südpfalz wenden sich derzeit an die Verbraucherschützer, weil die Bank vielen Betroffenen alte, gut verzinste Prämiensparverträge gekündigt hat. „Dabei muss jeder Vertrag einzeln geprüft werden“, sagt Schenk, weil es oft Unterschiede gibt. Sie verweist auf ein Urteil, nachdem die Sparkasse nur „in ganz bestimmten Fällen“ Verträge generell kündigen darf. In der Beratung wird Schrank zufolge die Rechtslage dargestellt und die Erfolgsaussichten eines Widerspruchs gegen die Kündigung erläutert. Gerade in diesen Fällen interessiert die Verbraucherschützerin auch, wie die Antworten ausfallen, ob Kündigungen zurückgenommen wurden.

Preissteigerungen im Energiesektor oder bei Lebensmitteln spielen bei den Beratungen derzeit ebenfalls eine große Rolle. Seit vielen Jahren informiert nach Angaben von Ulrike von der Lühe, Vorstand der VZ Rheinland-Pfalz, die VZ Verbraucher rund um die Themen Lebensmittel, ihre Qualitäten und die Besonderheiten bei der Lagerung. Gerade aber bei den Themen Heizen und Energieträger sowie Heiztechnik, Möglichkeiten der Kosteneinsparung gebe es derzeit eine „deutliche Zunahme des Beratungsbedarfs“, sagt Lore Herrmann-Karch von der Verbraucherschutzzentrale. Nicole Schrank verweist in diesem Zusammenhang auf die Energieberatung durch Dipl.-Ing. Architektin Nicole Siepe. Sie gibt Tipps vom Heizungstausch über Wärmedämmung bis hin zu den Fördermöglichkeiten.

Für VZ-Vorstand Ulrike von der Lühe zeigen die „mehr als 6000 Kontakte“, dass die Beratung in Germersheim gut angenommen wird. Möglich werde das durch das gute Miteinander im Kreishaus. Gleichzeitig verweist sie darauf, dass nur die Erstberatungen kostenlos sind, weitere Beratungen, können 20 Euro oder mehr kosten – je nach Aufwand. Hausherr Landrat Fritz Brechtel erinnerte daran, dass die Initiative für einen Stützpunkt der VZ im Jahr 2011 vom Landtagsabgeordneten Martin Brandl (CDU) kam und der damalige Kreisbeigeordnete Andy Becht (FDP) bei der Gründung tatkräftig unterstützte. Brechtel sieht die Beratung durch die VZ als Ergänzung zu den im Kreis guten Beratungsangeboten im Bereich soziale Hilfen.