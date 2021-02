Der Zirkus Weisheit befindet sich wegen der Corona-Pandemie derzeit in seinem Notquartier auf dem Parkplatz von Tennisplatz und Epplesee in Neuburg. Nun bekommt er Unterstützung vom Verein Aktion Hilfe in Not.

Der Verein habe vor Corona in Landau seine jährlichen Hans-Rosenthal-Gala mit Programmunterstützung durch Artisten der Zirkuswelt ausgerichtet, schreibt der Vereinsvorsitzende Udo Vogel. Durch einen Artikel in der RHEINPFALZ sei man auf die Not der Zirkusfamilie aufmerksam geworden. Es sei ein Anliegen, der Familie in dieser schwierigen Zeit zu helfen. Deshalb werde der Verein Aktion Hilfe in Not dem Zirkus Weisheit 1000 Euro zur Unterstützung für die Deckung der laufenden Kosten überweisen, kündigte der Vorsitzende Vogel an.