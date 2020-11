Steigende Infektionszahlen bedeuten auch, dass mehr Personen in häusliche Quarantäne müssen. Einkaufen, mit dem Hund Gassi oder mal eben zur Post gehen, das muss in dieser Zeit jemand anderes übernehmen – zum Beispiel freiwillige Helfer der Nachbarschaftshilfe.

Schon bei der ersten Corona-Welle im Frühjahr hat die Verbandsgemeinde Hagenbach gemeinsam mit den Ortsgemeinden einen Service für bedürftige Personen eingerichtet. Viele Freiwillige stünden nach wie vor bereit, den Betroffenen unter die Arme zu greifen, wie die Verwaltung mitteilt. Erledigt werden unter anderem Lebensmitteleinkäufe und wichtige Botengänge.

In Anspruch nehmen können dieses Angebot nicht nur Personen, die sich in Quarantäne befinden, sondern auch Menschen, die zur Risikogruppe zählen und daher in Supermarkt und Co. gehen möchten. Wer auf den Service zurückgreifen möchte oder Fragen dazu hat, kann sich bei Constanze Scheid unter Telefon 07273 941018 melden.