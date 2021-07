Einstimmig verlängerte der Gemeinderat die kostenlose Nutzung der örtlichen Veranstaltungsstätten durch die Vereine aufgrund der Corona-Pandemie bis Ende 2022. Da diese wegen fehlender Veranstaltungen keine Möglichkeit haben, ihre Vereinskassen „aufzufüllen“, dürfen sie den Dampfnudel-Anbau und das Zentrum für Kunst und Kultur für eine öffentliche Veranstaltung im Jahr kostenlos nutzen. Für Veranstaltungen in der Dampfnudel wird die Hallenmiete reduziert. Da es aber in diesem Jahr bis jetzt keine solche Veranstaltungen gab und die Vereine diese Unterstützung daher nicht in Anspruch nehmen konnten, soll die Unterstützung bis Ende des Jahres 2022 verlängert werden. Die Regelung gilt für jeweils eine Veranstaltung pro Jahr, also für je eine in 2021 und in 2022.