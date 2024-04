Mit einer Vermittlungs- und Informationsmesse richtet sich das Jobcenter in Germersheim speziell an alle Menschen, die aus ihrer Heimat geflüchtet und im Landkreis Germersheim untergekommen sind. Die Messe findet am Mittwoch, 24. April, von 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr statt. Dabei beraten Profis aus der Arbeitswelt die Jobsuchenden und geben Tipps für mehr beruflichen Erfolg.

An diesem Tag werden zur gleichen Zeit Beraterinnen und Berater des Jobcenters, der Arbeitsagentur, der Handwerkskammer oder dem IQ-Netzwerk vor Ort sein, um individuell Fragen zu beantworten, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises. Auch die Familienberatung des Jobcenters wird sich an diesem Tag in der Germersheimer Waldstraße den Themen der Besucherinnen und Besucher stellen.

Die Beratungsleistungen sind allesamt kostenlos. Nähere Details zu diesem Termin sind auch über die Integreat App einsehbar und werden dort in mittlerweile zwölf Sprachen vorgehalten.