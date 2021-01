Ältere Bürger der Verbandsgemeinde Rülzheim bekommen Hilfe bei der Online-Anmeldung für einen Impftermin: Die Nachbarschaftshilfen in Hördt und Rülzheim, das „Netz der kleinen Hilfen“ in Leimersheim und der Seniorenbeauftragte in Kuhardt übernehmen dies. Zur Anmeldung werden Informationen benötigt: Name, Adresse, Krankheiten, Medikamenteneinnahme und letzte Impfungen. Die Bürger erhalten eine schriftliche Terminbestätigung. Ansprechpartner Hördt: Günther Becht, Telefon 07272 2990; Kuhardt: Josi Pitz, 0174 95 80113; Leimersheim: Netz der kleinen Hilfen, Telefon 0151 25805077; Rülzheim: Ingrid Mendel, 07272 3219.