Anlässlich des Welthospiztages informiert der ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst Germersheim beim nächsten Feierabendmarkt über seine Angebote für schwerstkranke Menschen und ihre Angehörigen.

Die Hospiz- und Palliativbewegung steht seit ihren Anfängen für Solidarität und Vielfalt. In Deutschland engagieren sich Zehntausende ehren- und hauptamtlich für schwerstkranke und sterbende Menschen – unabhängig von deren Alter, Herkunft, Geschlecht, Religion und sexueller Orientierung. „In einer Gesellschaft, in der Antisemitismus, antimuslimischer Rassismus und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit an der Tagesordnung sind, gilt es Verantwortung zu übernehmen und klar Position zu beziehen“, betont Elisabeth Traunmüller, Leiterin des Caritas-Zentrums, dem der Hospiz- und Palliativberatungsdienst angegliedert ist. „Denn die in der Hospizarbeit und Palliativversorgung tätigen Menschen stehen für eine offene, demokratische, pluralistische und solidarische Gesellschaft“. Der Welthospiztag am Samstag, 12. Oktober, stehe deshalb unter dem Motto „Hospiz für Vielfalt“.

Palliative Angebote lindern Schmerzen und Beschwerden, damit die Betroffenen möglichst symptomarm am Leben teilhaben können. Die hospizliche Begleitung sorgt dafür, dass Wünsche und Bedürfnisse sterbender Menschen wahrgenommen sowie sie und ihre Angehörigen in der letzten Lebensphase unterstützt werden. Der Hospizdienst im Kreis Germersheim begleitet mit 24 ehrenamtlichen Helfern seit 21 Jahren schwerstkranke und sterbende Menschen.

Info

Infostand beim Feierabendmarkt am Donnerstag, 17. Oktober, ab 16 Uhr, Paradeplatz Germersheim.

Kontakt: Ambulanter Hospiz- und Palliativberatungsdienst Germersheim, 17er Straße 1, Telefon 07274 703467, www.caritas-zentrum-germersheim.de, E-Mail: ahpb-germersheim.de