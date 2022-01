Hildegard Jochem ist tot. Sie starb am Mittwoch im Alter von 77 Jahren. Das Dorf und die Vereine lagen Jochem, die stets zuvorkommend und freundlich war, sehr am Herzen: Sie hatte immer rege am Gemeindeleben teilgenommen, unter anderem Ämter beim Turn- und Gesangverein bekleidet und war bis zuletzt Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt. Mit einigen Mitstreitern hatte sie auch die Idee zur Gründung eines Bürgervereins in der VG Lingenfeld.

Hildegard Jochem wird am Dienstag, 18. Januar, 14.30 Uhr, auf dem Westheimer Friedhof beerdigt.