Eine Regierung hat’s schwer, es allen Recht zu machen, egal auf welcher politischen Ebene. Die Glaskugel, die für alles die richtige Lösung parat hält, gibt es nicht – oder nicht mehr, weil runtergefallen. Würde eine von grundsätzlich fehleranfälligen Menschen verkörperte Regierung alles richtig machen, so würde das an Hexerei grenzen.

Apropos: Zu einem kleinen Zwischenfall kam es in der Hexennacht, also in der Nacht zum Mittwoch, 1. Mai, in Freisbach. Dort haben bis dato noch Unbekannte mit weißer Farbe einen Spruch auf den Gehweg vor der Rathaustür geschrieben: „Denn sie wissen nicht was sie tun.“ Nun kann man darüber rätseln, was damit gemeint sein könnte: Geht es um die generelle Linie des Gemeinderats oder um das seit Monaten Thema Nummer Eins im Dorf, die zu geringen Einnahmen der Gemeinde und deren zu hohe Ausgaben für Pflichtaufgaben? Eine schwierige Lage, die Ortsbürgermeister und Gemeinderat geschlossen zurücktreten ließ. Allerdings sind die Neugewählten inzwischen schon wieder einige Zeit im Amt, und die nächsten Wahlen stehen in gut einem Monat an.

Nun könnte es aber auch eine gänzlich unpolitische Aussage sein, die da vor dem Rathaus ihren Niederschlag gefunden hat und die schlicht auf den gleichlautenden Titel des US-Filmdramas von 1955 mit James Dean in der Hauptrolle verweist. „Es ist James Deans vorletzter Film, der maßgeblich dazu beitrug, dass Dean zum Ausnahmestar wurde“, heißt es bei der Internet-Enzyklopädie Wikipedia. Wenn man das nun wieder auf die Politik, den Freisbacher Rat bezieht. Welch eine Perspektive!?

Der „Schbrichbeitel“ (Spruchbeutel) könnte aber auch „nur“ ein bibelfester Zeitgenosse gewesen sein, der glaubt, dass die Öffentlichkeit dem Buch der Bücher wieder mehr Aufmerksamkeit schenken sollte und deshalb das Zitat aus dem Lukas-Evangelium auf besagtem Weg veröffentlichte, das da – nur zur Erinnerung – heißt: „Denn sie wissen nicht, was sie tun.“