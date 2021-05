Hexennacht I: Scherze ohne bleibende Folgen

Wer in den Jahren direkt nach dem Krieg jung war, hat sie noch in bester Erinnerung, die Scherze der Hexennacht, wo man am Tag danach ausgehängte Klappläden im Hainbach oder abgestellte Fahrräder in Baumkronen entdeckte. Auch die Geschichte hielt sich hartnäckig von dem Leiterwagen, der abgeschlagen, im Oberteil einer Scheune (Iwwerdern) wieder aufgebaut und dort mit Mist beladen wurde und ein heimliches Liebespaar wurde geoutet, weil die Hexen einen dicken farbigen Wollfaden von einem Haus zum andern gelegt hatten. So deftig das alles auch war, es war immer so durchdacht, dass es ohne bleibende Folgen abging – anders als die ausgehängten Gullydeckel Jahre später. Dann wurde es ruhig – bis auf die von Eltern begleiteten Kleinkinder, die Autos in Klopapier einwickelten oder die Klinken mit Senf beschmierten. Aber Halloween und Corona haben auch das einschlafen lassen.

Umso mehr horchte man auf, als die RHEINPFALZ am Sonntag meldete, dass sich Hatzenbühler plötzlich hinter dem Ortsschild Schwegenheim wiederfanden. Im Laufe des Tages tauchten weitere gezielte Tauschmanöver auf, die den unvoreingenommenen Betrachter zumindest zum Schmunzeln brachten – eine Kostbarkeit in dieser so bitteren Zeit. Sie leben also doch noch, die einfallsreichen Hexen, die Freude machen, ohne jemandem ernsthaft zu schaden. Wer wäre da nicht froh, in einem solchen Land leben zu dürfen.

Hexennacht II: Rauschen im Schilderwald

Schildbürger nennt man laut Lexikon Leute, die durch ihr törichtes, engstirniges Verhalten und Handeln bewirken, dass bei bestimmten Vorhaben deren eigentlicher Zweck in ärgerlicher Weise verfehlt wird. Davon kann bei den Leuten, die in der Hexennacht die Ortsschilder mehrer Dörfer ausgetauscht haben, keine Rede sein. Also ist es Essig mit dem zunächst passend erscheinenden Wortspiel. Schließlich ist es doch lustig, wenn man in diesen Zeiten ohne einen Fuß vors Haus zu setzen (auch wenn man das vielleicht gerne möchte), sich plötzlich im Nachbardorf befindet. Allerdings nur kurz gefühlt, und das auch nur dann, wenn man den Schildertausch bemerkt hat.

Vor zwei Jahren haben sich Spaßvögel in der Hexennacht schon mal einen Streich mit Ortsschildern ausgedacht. Damals wurden in Neuburg in einer Nacht-und-Nebel-Aktion die Ortsschilder und diverse Gebäude im Dorf mit Zusatzschildern geschmückt, auf denen zu lesen stand: „wegen Brandschutz geschlossen“.

Lingenfeld würde sich wahrscheinlich sehr darüber freuen, wenn Hexen und/oder Hexer an den Ortseingängen Für-Lkw-Durchfahrt-verboten- und Tempo-30-Schilder aufstellen würden – und zwar nicht erst in einem Jahr, sondern möglichst sofort. Und wenn die dann auch noch stehen bleiben würden ...

Maibaum: Blätter rauschen virtuell und real

Das Aufstellen eines Maibaums hat Tradition. Wer, wenn nicht der Förderkreis für Heimat- und Brauchtumspflege Leimersheim, würde sich nicht sogar in Corona-Zeiten darum kümmern. Und es gibt sogar einen kurzen Film davon, wie der Maibaum zu seinem Standort am Heimatmuseum gekommen ist. Natürlich mit Abstand. Zu sehen ist der Film übrigens real im Hof des Museums oder virtuell auf Youtube oder Facebook sowie bei LeimersheimLive. Und natürlich hofft der Förderkreis, dass im nächsten Jahr wieder ein Maibaumfest mit Tänzen, Musik, Gesang, Pfälzer Spezialitäten und vor allem mit vielen Besuchern im Hof des Heimatmuseums gefeiert werden kann. Und auf Feste hoffen ganz viele Pfälzer.

Rheinbrücke: Dauer-Sanierung

In einer Woche – ab jetzt gerechnet – ist die im großen und ganzen Ende 2019 abgeschlossene Sanierung der Rheinbrücke wirklich endgültig vorbei: Noch ein wenig Brückengeländer streichen und das war’s dann. Konnte man zumindest anfangs der Woche denken, als das Regierungspräsidium Karlsruhe erklärte, warum noch Arbeiter auf der Brücke zugange sind. War aber falsch gedacht: Die Sanierung geht weiter, korrigiert uns die Behörde. Voraussichtlich Ende der zweiten Jahreshälfte müssen noch Korrosionsschutzarbeiten an der Unterseite der Brücke vorgenommen werden. Dazu laufen gerade die Planungen. „Zu Kosten und Ende der Arbeiten können wir daher noch nichts sagen“, so das Regierungspräsidium. Beruhigend: Diese Arbeiten werden keinen Einfluss auf Auto-, Fuß- und Radverkehr haben.

Schaukel: Von jetzt auf gleich Zünglein an der Waage

Es sind nicht immer die großen Dinge, um die in der Politik gerungen wird. Es kann auch nur um eine Schaukel gehen. Der Hördter Rat stand vor der Entscheidung, eine Schaukel aus Holz oder aus Metall für die Übergangskita im Rathaus anzuschaffen. Wenn der neue Kindergarten an der Kirche gebaut ist, soll sie dorthin verpflanzt werden. Allerhand Meinungen kamen zu Tage, welches Material besser und nachhaltiger sei. Die Kosten waren annähernd gleich. Gleich waren auch die Stimmen für die beiden Varianten: neun mal Holz, neun mal Stahl. Ein Patt kommt eher selten vor im Hördter Rat. Dass der Bürgermeister, der die entscheidende Hand hätte heben können, verhindert ist und vom Ersten Beigeordneten ohne Stimmrecht vertreten wird, kommt hier ebenfalls nicht oft vor. War aber in dieser Sitzung so. Es sah so aus, als könne keine Entscheidung fallen. Ein Hinweis des Rülzheimer Büroleiters brachte den Aha-Moment: Als Vorsitzender der Sitzung ist der Beigeordnete stimmberechtigt. So wurde dieser von jetzt auf gleich zum Zünglein an der Waage und das Kind dann doch geschaukelt. Am Ende lag Holz knapp vorn.

Herrman J. Settelmeyer, Michael Gottschalk, Ralf Wittenmeier, Andreas Lapos und Natscha Ruske