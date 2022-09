Um 17 Uhr wird heute das 24. Hinterstädtelfest in Jockgrim eröffnet. Bis Sonntag wird in vielen Höfen gefeiert, dazu kommt ein großes Musikangebot. Im Hof des Zehnthauses wurde eine offene Bühne eingerichtet. Auf ihr treten von Freitagabend bis Sonntagnachmittag Künstler und Gruppen aus der Region auf. Musikalische Unterhaltung bietet auch der Hof „Ludwig33“ sowie der Hof des Gesangsvereins Frohsinn & Voices of Joy.

