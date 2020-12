Nikolaus und Knecht Ruprecht besuchen seit einigen Jahren das Heimatmuseum Fischerhaus in Leimersheim und verteilen während eines adventlichen Abends im Museumshof eine Geschenktüte an angemeldete Kinder. Begleitet wurde das stets von der Gesangsgruppe „h-moll“ mit entsprechenden Liedern.

Dieses Jahr ist laut Thomas Welsch vom Förderkreis für Heimat- und Brauchtumspflege alles anders. Das Versammeln ich ebenso wenig möglich wie das Singen. Trotzdem will der Verein auf die lieb gewonnene Tradition nicht verzichten und schickt nun den Nikolaus zu den Häusern der angemeldeten Kinder. Nikolaus und Knecht Ruprecht stellen die Geschenktüte dieses Jahr vor den Türen ab und sprechen ein paar Worte mit den Kindern. Ab 17 Uhr wird der Nikolaus am heutigen Freitag in Leimersheim unterwegs sein.