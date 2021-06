Kurz nach 5 Uhr am Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr Germersheim zu einem Brand eines sogenannten Rundstrohballens an den Rhein gerufen. Vor einigen Tagen wurden im Bereich des Hochwasserdeiches bei der Gaststätte Rhenania und gegenüber des Biergartens von Patrick Barth Gras gemäht. Dieses trocknete einige Tage lang und wurde am Mittwoch zu Ballen gerollt. Die Brandursache ist nach Angaben der Feuerwehr nicht geklärt. Im Einsatz waren drei Feuerwehrfahrzeuge und zehn Personen. Es entstand Sachschaden. Weitere Strohballen blieben unversehrt.