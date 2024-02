Lustadt. Der SPD-Ortsverein hat seine Kandidatenliste für die Wahl des Lustadter Ortsgemeinderats am 9. Juni aufgestellt. Auf Platz eins kandidiert Roland Hertel. Auf den folgenden Listenplätzen stellen sich Katja Bentz, Herbert Lehr, Michael Ott, Günter Holzmann, Florian Hirl, Carla Held, Jochen Butz, Markus Hellmann, Anke Quinten, Joachim Hirl, Stefan Geiger, Perihan Korkmaz, Thomas Kloos, Harun Can, Markus Hoffmann, Gerhard Lehr, Ralf Pusack, Melanie Engel und Helmut Seither zur Wahl. Ersatzkandidaten sind Trudel Bach, Siegried Theis und Katrin Pomponio.

Unter dem Motto: „Aus dem Ort, für den Ort – Wir hören zu“, will die SPD in den nächsten Tagen eine Umfrage starten, um zu erfahren, was aus Sicht der Lustadterinnen und Lustadter wichtige Punkte sind, die in der Gemeinde angegangen werden sollten. Dazu sollen Flugblätter verteilt werden, worauf die Bürger reagieren/antworten können.