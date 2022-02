Der Schock sitzt bei Gisela Zimmermann tief. Als sie aus dem kleinen Park der Fronte Beckers in die Glacisstraße kommt, fällt ein herrenloser Hund über ihren eigenen Hund her und verbeißt sich in ihm. „Ich bin noch ganz geschockt“, sagt die Hundebesitzerin. Sie habe ihren Hund hochgenommen, er habe geschrien und überall sei Blut gewesen. Der fremde Hund habe kein Halsband getragen und eine Begleitperson sei auch nicht zu sehen gewesen.

Ihr habe der Hund nichts gemacht, habe aber gestresst ausgesehen. Es sei so schnell verschwunden, wie er aufgetaucht war. Bei dem Hund könnte es sich um einen Staffordshire-Bullterrier oder eine ähnliche Rasse gehandelt haben. Der Hund habe ein braungraues Fell gehabt, eher ins grau gehend.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagmorgen zwischen 8.15 und 8.30 Uhr. Gisela Zimmermanns Hund sei inzwischen in der Tierklinik und müsse operiert werden. Eine Pfote sei zerfetzt und Knochen wohl gebrochen. Sie möchte andere Hundebesitzer vor dem Hund warnen und habe auch der Polizei und dem Ordnungsamt der Stadt Bescheid gegeben.