Drei Fahrräder, deren Besitzer nicht zugeordnet werden können, haben Polizisten bei einem Einsatz in einem Wohnanwesen gefunden. Bei einem der dort wohnhaften Personen wurden die Fahrräder entdeckt. Einen Eigentumsnachweis konnte nicht vorgelegt werden. Die Polizei sucht nun nach Hinweise oder nach den Besitzern der aufgefundenen Fahrräder. Der Tatzeitraum, in der die Räder entwendet wurden, dürfte laut Polizei sich auf Januar und Februar dieses Jahres beschränken. Hinweise an die Polizei Wörth unter 07271-92210.