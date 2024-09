„Da sind sie wieder - die 20er Jahre, die Dekade, die als die wilden Zwanziger in die Geschichte eingingen.“ So umschreibt der Kulturbeauftragte der Gemeinde, Hubert Seelinger, eine Veranstaltung im Centrum für Kunst und Kultur mit der Herrenkapelle am kommenden Samstag. Musik, Mode, Kunst - so nah und seltsam vertraut, dass man glaube, dabei gewesen zu sein. Grund genug für die Herrenkapelle mit Reiner Möhringer (Gesang, Klarinette, Saxophon, Gitarre, Geige) und Uli Kofler (Klavier, Gesang, Akkordeon) in das brodelnde Berlin der damaligen Zeit einzutauchen. Besonders reizvoll sind auch gelegentliche musikalische Ausflüge in die jetzigen 20er. Dabei kommt es zu witzigen Vergleichen von damals und heute, und das geneigte Publikum werde erleben, „dass sich so viel nicht geändert hat“.

Der Termin: „Die Herrenkapelle – die Zwanziger Jahre, damals und heute“, Samstag, 28. September, 19 Uhr, Centrum für Kunst und Kultur. Einlass ab 18 Uhr. Karten im Vorverkauf Pforte Rathaus, Abendkasse ab 18 Uhr geöffnet.