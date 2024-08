Nach 20 Jahren im Ortsgemeinderat Bellheim legt Hermann-Josef Schwab (CDU) sein Mandat nieder. Das teilte er am Wochenende der RHEINPFALZ mit. Schwab war bei den jüngsten Kommunalwahlen im Juni zum zweiten Mal als Ortsbürgermeisterkandidat dem Amtsinhaber Paul Gärtner (FWG) unterlegen, dem er in der vergangenen Wahlperiode als Erster Beigeordneter zur Seite stand. Zuvor war er Fraktionssprecher im Gemeinderat. Schwab hat sich nach eigenen Angaben nach reiflichen Überlegungen zu dem Schritt entschlossen. Er nennt persönliche Gründe dafür. So will der 66-jährige Rentner zum einen mehr Zeit mit der Familie verbringen, die in den vergangenen Jahren oft auf ihn habe verzichten müssen. Andererseits möchte der Hobbyhistoriker auch wieder mehr Zeit seiner ehrenamtlichen Arbeit dem historischen Arbeitskreis des Bellheimer Kulturvereins widmen. Bereits am Donnerstagabend habe er den CDU-Ortsvorstand über seinen Schritt informiert. Für Schwab ist dies indes nur ein Teilrückzug aus der Kommunalpolitik; sein Mandat im Verbandsgemeinderat Bellheim will er behalten.