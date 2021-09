Er war Autoverkäufer, Bauunternehmer, aber auch Betreiber des Hagenbacher „Stadtbrauhaus“. Jetzt ist der Multi-Unternehmer Hermann Flick im Alter von 73 Jahren verstorben.

Früh sei ihm klar gewesen, „dass nur in der Selbständigkeit meine Zukunft liegen kann“, sagte er einmal. Und diese Selbständigkeit fing klein an: Nach dem Grundwehrdienst gründete Flick 1969 in der Hagenbacher Schlossgärtenstraße eine Autowerkstatt. Einziges Startguthaben war ein Grundstück seines Vaters gewesen. Den nötigen Kredit hatte er sich von drei Banken holen müssen, weil keine den vollen Betrag bereitstellen wollte.

Mit dem Umzug 1972 an den Ortsausgang Richtung Neuburg konnte Flick nicht nur sein Autohaus mit Tankstelle aufbauen. Er stieg mit den Jahren in diversen Branchen ein. Zeitweise ließ Flick auch Leichtmetallfelgen produzieren. Außerdem war er Bauunternehmer, ließ Häuser errichten, die er später verkaufte, beispielsweise im Bereich des Hagenbacher Bahnhofs.

Eine besondere Herzensangelegenheit war ihm sein groß angelegtes Stadtbrauhaus mit eigner Hausmarke: Das selbstgebraute Bier hieß „Hermannbräu“. Flick bezeichnete es einmal als „Oase der Gastlichkeit“.