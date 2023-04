Heribert Rund, ein Urgestein der Rülzheimer Fasenacht ist tot. Er verstarb am 4. April im Alter von 88 Jahren.

Rund war seit 1959 Mitglied der Karnevalsgesellschaft rot-weiß „Die Stecher“. Dabei war er auf Umwegen und ungeplant zu den Stechern gekommen: Sein damaliger Arbeitskollege und der damalige erste KGR-Vorsitzende Hans Kaufmann lud ihn zu einer Singstunde der Rülzheimer Hofsänger ein. Neben seinem gesanglichen Talent, Rund war auch beim Gesangverein Männerchor aktiv, waren auch seine handwerklichen Fähigkeiten beim Aufbau von Kulissen recht schnell erkannt. Sein Metier waren die vielen Arbeiten, die meist mit ganz wenigen Mitteln gestaltet werden mussten.

Die ersten technischen Errungenschaften, wie eine gute Beschallung, wurden bald zu seiner Spezialität. Daneben war er 16 Jahre lang im Männerballett aktiv. Sein langes Mitwirken im Hintergrund wurde 1987 mit dem Goldenen Löwen, 2005 mit der Ehrenmitgliedschaft und 2010 mit dem Goldenen Löwen mit Brillanten belohnt. Auch für die Kulturgemeinde Rülzheim war Rund in verschiedenen Funktionen jahrzehntelang ehramtlich im Einsatz.

Rund stammte aus Bellheim. Anfangs arbeitete er bei einer Germersheimer Schilderfabrik, später bei einer Baufirma in Ludwigshafen und in einer Wäscherei in Karlsruhe, wo er auch seine Ehefrau Liesel kennenlernte. Beide heirateten im Februar 1956. Rund hinterlässt seine Ehefrau, zwei Kinder, zwei Enkelkinder und zwei Urenkel.

Die Beisetzung findet am Dienstag, 18. April, 14.30 Uhr auf dem Friedhof in Rülzheim statt.