Auf eine musikalische Reise in den hohen Norden nimmt der Musikverein Harmonie Maximiliansau die Besucher des diesjährigen Herbstkonzerts mit. Dies findet am Samstag, 16. November, in der Tullahalle Maximiliansau statt. Beginn ist um 20 Uhr. Das Konzert mit dem Titel „Klänge des Nordens“ ist der musikalische Höhepunkt im Jahreskalender des Blasorchesters, das unter der Leitung von Dirigentin Vivien Rieder steht. Mitgestaltet wird das Konzert von der Schülerkapelle unter der Leitung von Kathrin Herbst und Lukas von Essen. Die Nachwuchsmusiker präsentieren unter anderem Musik aus dem Animationsfilm „Polarexpress“. Das große Blasorchester der Harmonie hat Stücke wie „Aurora Borealis“ und „Voice of the Vikings“ vorbereitet.

Der Eintritt kostet 8 Euro. Besucher unter 14 Jahren haben freien Eintritt. Karten gibt es im Vorverkauf bei Elektro Wetzel, Eisenbahnstraße 47d – Restkarten an der Abendkasse.