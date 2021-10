Wegen der Wetterlage entfällt der „Herbstausklang“ am Bürgerhaus beim Stadtpark „Fronte Lamotte“ am Samstag. Das teilte Bürgermeister Marcus Schaile auf Facebook mit. Er hoffe, dass die Veranstaltung am Sonntag stattfinden könne. Dann bietet das Team um Ulrike Schmittschmitt von 15 bis 20 Uhr Musik, Wein und kleine Snacks. Es gilt die 2-G-Regelung.