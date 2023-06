Im Alter von 94 Jahren ist am Freitag, 9. Juni, Helmut Fuhr verstorben. Der gebürtige Jockgrimer wurde Ende 1928 geboren und engagierte sich schon als Jugendlicher in der katholischen Pfarrgemeinde seiner Heimatgemeinde. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges wurde er zum Wehrdienst verpflichtet und geriet in lange russische Gefangenschaft. Trotz des Leids und der Entbehrungen, die er in dieser Zeit erleben musste, half ihm sein Glauben, nicht zu verzweifeln. Vielmehr engagierte sich der Ehemann, dreifache Vater und vielfache Großvater später bis zum hohen Alter kommunalpolitisch, kirchlich und sozial.

Wiederholt ausgezeichnet

Im Jahr 1952 trat Helmut Fuhr in die CDU ein, übernahm mehr als 30 Jahre das Amt des Schatzmeisters und wurde erst Ende 2022 für seine 70-jährige Mitgliedschaft geehrt. Er gehörte für diese Partei 20 Jahre lang dem Kreistag und zehn Jahre dem Kreisausschuss an, war jahrzehntelang Mitglied im Ortsgemeinderat Jockgrim und zehn Jahre lang Erster Beigeordneter in seinem Wohnort. Für dieses Engagement erhielt er 1996 die Freiherr-vom-Stein Plakette und 2010 die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz.

Solange es seine Stimme erlaubte, sang er seit seiner Jugendzeit im katholischen Kirchenchor. Er war Gründungsmitglied des Vereins der Togofreunde, unterstützte tatkräftig die Ruandafreunde und war Vorsitzender der lange in Jockgrim ansässigen katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB). Für seinen Einsatz im kirchlichen und sozialen Bereich würdigte die Diözese Speyer Helmut Fuhr im Jahr 1998 und verlieh ihm die Pirminius-Plakette.

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung ist am Freitag, 16. Juni, 17 Uhr, auf dem Friedhof Jockgrim.