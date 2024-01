Ein Gerücht machte schnell die Runde: Bei einer Auseinandersetzung hinter der Friedhofshalle des Germersheimer Friedhofs Ende Dezember 2023, bei der ein 34-Jähriger durch Messerstiche im Gesicht verletzt worden war, seien Hells Angels im Spiel gewesen. Jetzt wurde das Gerücht bestätigt: Am Dienstagmorgen gab es Hausdurchsuchungen in Germersheim und Speyer, teilt die Leitende Oberstaatsanwältin Angelika Möhlig auf RHEINPFALZ-Nachfrage mit. Durchsucht wurden drei Wohn- und Geschäftsanschriften im Kreis Germersheim und in Speyer. Bei den Durchsuchungen wurden mehrere Messer, Mobiltelefone und Laptops sichergestellt. Nach derzeitigen Ermittlungsstand geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass ein 33-Jähriger einen 39-Jährigen zur Tat angestiftet hatte. Der 39-Jährige soll das Opfer bei der Beisetzung aufgefordert haben, ihm auf einen nahe gelegenen Parkplatz zu folgen. Dort sei es zum Streit gekommen. In Folge dessen habe der 39-Jährige seinem Opfer mit einem Messer eine tiefe Schnittwunde an der Wange zugefügt. Da diese wohl zu einem bleibenden Makel führe, geht die Staatsanwaltschaft von schwerer Körperverletzung aus. Sowohl der 33-Jährige als auch der 39-Jährige werden laut Staatsanwaltschaft Landau der Rockergruppe Hells Angels zugeordnet. Die Ermittlungen dauern an.