Die Strafkammer am Landgericht Landau sieht es als erwiesen an, dass der 40-Jährige aus dem Raum Germersheim einen Bekannten bei einer Trauerfeier auf dem Germersheimer Friedhof mit einem Messer verletzt und ihm dabei eine Schnittwunde im Gesicht zugefügt hat. Weiter steht für das Gericht fest, dass der Täter Mitglied der Hells Angels ist und daraus auch ein Motiv für die Tat herzuleiten ist. Die Tat ereignete sich am 27. Dezember vergangenen Jahres.