Nachdem bekannt geworden ist, dass Jochen Schaaf (SPD) nach zehn Jahren nicht mehr als Ortsvorsteher antritt, wird bei der Kommunalwahl am 9. Juni Helge Hoffmann als parteiloser Kandidat für dieses Amt kandidieren.

Der Vorstand des SPD-Ortsvereins hat einstimmig beschlossen, seine Kandidatur zu unterstützen und wird dies der Mitgliederversammlung am 29. Februar so vorschlagen. Helge Hoffmann und seine Ehefrau Rita leben seit fast 40 Jahren in Maximiliansau. Hier sind auch ihre Kinder aufgewachsen. Er ist aktiver Musiker beim Musikverein Harmonie und war dort 20 Jahre Vorsitzender. Zudem ist er Mitglied im katholischen Kirchenchor sowie im Freundeskreis Cany-Barville. Beruflich war Hoffmann als Diplom-Ingenieur europaweit in der Automobilbranche tätig. Seit zwei Jahren ist er im Ruhestand.

Handlungsbedarf sieht er in der Sicherung der medizinischen Versorgung, bei er durch den Erwerb des CJD-Areals gute Voraussetzungen für ein medizinisches Versorgungszentrum sieht. Auch bei der Wärmewende möchte Hoffmann eine aktive Rolle für Maximiliansau einnehmen. Das Ehrenamt will Hoffmann in Zukunft besonders unterstützen. Neben einer lebendigen Fest,- Kerwe- und Marktkultur sind ihm auch die Aktionen zur Ortsverschönerung wichtig. Hoffmann will die wöchentliche Sprechstunde von Ortsvorsteher Jochen Schaaf fortführen und die Angebote im Bürgerhaus stärken.

Info

Stand der SPD am Samstag, 10. Februar, 9 bis 11 Uhr.