Helge Hoffmann führt auch weiterhin den Musikverein Harmonie; es ist seine zehnte Amtszeit. Stellvertretender Vorsitzender bleibt Axel von Essen. Dies ergaben die Neuwahlen bei der Generalversammlung. Demnach bleibt der Vorstand weitgehend unverändert. Trotz schwieriger Pandemie-Zeit , in der unter anderem das Proben nur sehr eingeschränkt möglich war, ging kein Musiker verloren, berichtete von Essen. Der Verein hatte im Berichtsjahr 2020 insgesamt 52 Musiker, von denen 43 mit mindestens 5 Probenbesuchen als aktiv geführt werden. Inklusive der fördernden Mitglieder beträgt hat die „Harmonie“ 251 Mitglieder. Trotz Lockdown und Einschränkungen bei der Nutzung des Probenraums konnten im letzten Jahr 28 Proben durchgeführt werden – teils unter freiem Himmel. Als „Proben-Primus“ wurde Dieter Mühl geehrt; er hat alle Proben besucht.

Helge Hoffmann blickte in seinem Bericht auf ein durchweg ungewöhnliches Jahr zurück, das auch neue Formen der Konzerte hervorbrachte. So spielte die Harmonie im Mai 2020 auf der Tullawiese aus Autos heraus und im Oktober auf dem Schulhof. Auch beim Stadtfest „Staycation“ war die Harmonie mit dabei. Ein richtiges Herbstkonzert war 2020 nicht möglich. Dieses soll es aber in diesem Jahr wieder geben und zwar am Samstag, 13. November, so Hoffmann optimistisch. Dirigentin Vivien Rieder hatte 2020 teils auf „Ersatz-Musikstunden“ gesetzt, für die sie Aufgaben per E-Mail verschickte. Sie freut sich aber, dass mittlerweile wieder gemeinsam geprobt werden kann.

Die Jugendarbeit gestaltet sich durch die Pandemie noch schwieriger als sonst, berichtete Jugendleiter Oliver Jauernig. Unterricht fand teils online statt. Erfreut zeigte sich der Jugendleiter, dass Stefan Geißer seine Blasmusikausbildung mit voller Punktzahl abschließen konnte.

Neuwahlen

Vorsitzender: Helge Hoffmann, 2. Vorsitzender: Axel von Essen, Kassier: Stefan Baumann, Schriftführerin: Sabine Kantz, Jugendleiter: Oliver Jauernig und Philipp Ritzmann, Beisitzer: Simone Berg (neu), Markus Burck, Jan Hoffmann, Rebecca Jonas (neu), Gerda Schaaf, Karin Voigt. Auf eigenen Wunsch stellten sich Lena Hof und Thomas Schwarz nicht mehr zur Wahl als Beisitzer.