Feuerwehrangehörige aus Jockgrim, Lingenfeld, Winden und Freckenfeld haben sich am Sonntagabend auf den Weg in die Katastrophengebiete im Nordwesten von Rheinland-Pfalz gemacht. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Der Krisenstab des Landes hatte um 17 Uhr Fahrzeuge für den Personentransport angefordert, um 19 Uhr fuhren bereits vier Mehrzweckfahrzeuge in die betroffenen Regionen in der Eifel. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Kandel stelle zwei Mehrzweckfahrzeuge zur Verfügung. Die beiden anderen Fahrzeuge gehören zum Katastrophenschutz des Landkreises. Ebenfalls im Einsatz sind fünf Kräfte des DRK, die sich um die Notfallnachsorge kümmern.